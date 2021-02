Lucas e Gilberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 18:59

Rio - Parece que Gilberto está com saudade de Lucas Penteado. Durante uma conversa com Lumena, nesta quarta-feira, o pernambucano contou que sonhou com o ator. Ele ainda deixou claro que não é a primeira vez que isso acontece.

fotogaleria

Publicidade

"Sonhei com ele e estava sorrindo e feliz. Ele voltava pra casa mas não me beijava. Fiquei indignado" , disse, aos risos.

Publicidade