Rodrigo Bocardi e Nego Di reprodução

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 19:25

Rio - Eliminado do 'Big Brother Brasil 21', na última terça-feira, com recorde de rejeição, Nego Di é alvo de uma nova polêmica fora da casa. É que o apresentador "Bom Dia São Paulo", Rodrigo Bocardi revelou durante o programa "Ponto Final", da rádio CBN, em conversa com Vera Magalhães e Carolina Morand, que já foi ameaçado pelo humorista.

fotogaleria

Publicidade

"Eu não quis falar nada ontem, até porque não tinha a expulsão de Nego Di, até porque isso que vou contar agora reflete muito o que é a vida e tem tudo a ver com o grande assunto dia, que envolve também um valentão, aquele soberano, que está acima de todos e de tudo, que acha que pode dominar o mundo e desrespeitar quem quer que seja", começou o jornalista.

Bocardi contou que sua família chegou a sofrer ameaças de Nego Di no ano passado. "Nego Di, esse mesmo Nego Di, ele, que hoje no programa da Ana Maria Braga quase chorou, dizendo que o filho está sendo ameaçado, que não pode ir para a escola, que ele está sofrendo ameaças inclusive de morte. Esse mesmo Nego Di foi quem fez uma acusação seríssima contra mim no mês de abril e que todos os seguidores dele, já que ele fez uma ameaça, do Rio Grande do Sul, na sua maioria, endossaram a crítica que ele fez e começaram a perturbar a minha vida e a da minha família com a maior intensidade possível que vocês possam imaginar", revelou.

Publicidade

Ele ainda leu uma das mensagens ameaçadoras que recebeu do humorista, que tinha frases como: "Os guri 'vai' (sic) te apagar, se liga", "Estão por invadir sua casa, seu bosta" e "Os caras vão brincar de Lego com seu corpo".

"Essa foi só uma entre tantas ameaças, inclusive aos meus filhos. Tem tudo o que vocês puderem imaginar", afirmou. "E hoje, Nego Di, o valentão, aquele fez a acusação, que mobilizou todo o seu time contra mim e minha família, estava hoje lá no programa da Ana Maria Braga quase chorando, com índice de rejeição recorde no 'BBB'", finalizou Bocardi.