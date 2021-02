Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 17:05

Rio - Gilberto ficou um tempo sozinho no gramado da casa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, na tarde desta quinta-feira. Enquanto pensava alto, ele pediu para o Big Fone tocar. "Estou precisando de imunidade, meu Deus. Se eu for para o paredão vou sair com 100%", disse o doutorando em Economia, que continuou: "Toca, por favor. Toca, por favor. Por favor, estou implorando".

Fiuk, Projota, Caio e Arthur analisaram alguns participantes durante um bate-papo na área externa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, na tarde desta quinta-feira. O fazendeiro elogiou a postura de Sarah e Karol Conká. É que as duas são adversárias, mas se respeitam.

Logo depois, eles falaram sobre Gilberto. "Se é adversário dele, ele vai ficar causando", acredita Projota. "Ele joga muito!", acrescenta o cantor.



Caio concordou: "Ele é uma pessoa maravilhosa e ele está fazendo os dois papeis. Um belo de um jogador, não sei se a tática está correta, e é uma boa pessoa. Está jogando muito".