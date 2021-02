Arthur, do 'BBB 21' Reprodução/Globo

19/02/2021

Durante a prova do líder, na noite desta quinta-feira, Arthur Piccoli acabou machucando o ombro. Por isso, o brother precisou deixar o confinamento do "BBB 21" e se dirigir a uma unidade hospitalar por volta de 1h da manhã desta sexta-feira.

Ao retornar ao reality show, às 5h, o brother foi recepcionado por Karol Conká e João Luiz. Questionado por Projota e Carla sobre o estado do seu omro, o brother respondeu: "Sem uns ligamentos, mas estamos aí", disse. "Demorou pra caramba para colocarem [o ombro] no lugar. Eu estava com muita dor. Quase apaguei duas vezes na ambulância", prosseguiu.

Ele ainda disse que terá de ficar com o ombro imobilizado por alguns dias. "Duas semanas de tipoia. Só tirar para lavar e vida que segue. Fiquei com soro, que doideira. Vida normal. Eu fiz até ressonância. Fui bem atendido", relatou.

Arthur ainda garantiu que todos os protocolos referentes ao coronavírus foram tomados. "O protocolo foi todo bem feito. Protetor ocular, máscara e não vi nada. Não foi aqui (o atendimento). Demorou uns 35 minutos pra chegar. Fiz ressonância e tudo", contou aos demais.

O crossfiteiro ainda detalhou pontos curiosos da sua "saidinha" e disse ter sentido como se fosse uma estrela. "Foi engraçado na ressonância. O médico chegou para mim e falou assim: 'nada que contenha metal. Está com carteira, chave ou celular?' e todo mundo começou a rir", lembrou.

Em seguida, o participante confessou que ficou surpreso com as pessoas sabendo de seu nome antes de qualquer apresentação. "Velho, muito engraçado, ninguém podia pegar o telefone. Eu me senti muito popstar lá. Todo mundo sabia o meu nome antes de eu falar", completou ele.

