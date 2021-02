Sarah Andrade, do BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 13:45

Rio - Sarah levou a melhor na disputa pela liderança do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, na noite de quinta-feira. Além da imunidade, de poder vetar alguém na próxima prova do líder e ainda indicar alguém ao paredão, ela pode escolher a tema de sua festa, que será: "Los Angeles", cidade onde morou.

No confessionário, a consultora em marketing digital acertou os detalhes do evento com Thiago Leifert. Entre os pedidos do cardápio estão: costelinha com molho barbecue, batata recheada pra acompanhar e como sobremesa churros, torta de chocolate. De aperitivos, ela escolheu mini pizza e mini hambúrguer.

Quando o assunto foi bebida, Sarah queria que sua festa tivesse uísque e água de coco, mas Tiago negou. Ela, então, pediu vodka com limão e mais bebidas destiladas do que cerveja.

Em sua playlist, a consultora em marketing digital pediu "muito sertanejo".