Gil, Juliette e Sarah se empolgam com beijo de Fiuk Reprodução / TV Globo

Publicado 20/02/2021 12:13

Rio - Sarah, Gil, Juliette e Fiuk estavam conversando no quarto do líder, na noite desta sexta-feira, quando Fiuk disse que precisava ir embora e se despediu dos brothers. Já na porta do quarto, o ator mandou um beijo para os amigos e ainda deu uma piscadinha. O gesto levou os três ao delírio.

"Fiuk piscou o olho e mandou um beijo para mim", disse Juliette, empoladíssima. "Foi pra mim, amiga", interrompeu Gilberto. Sarah caiu na gargalhada. "As vezes eu lembro que o Fiuk é o Fiuk e fico tão feliz", disse Juliette.