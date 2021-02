Projota reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 14:44

Rio - Após a formação do paredão no último domingo, Projota confessou a Arthur que está decepcionado com Karol Conká. "Ela está me magoando, porque eu não quero sair. E ela, que fez todo esse negócio para poder ficar bem com eles, ela colocou nós dois na reta e agora fica falando que quer sair. Mas eu não quero sair", disse o cantor.

O rapper ainda comentou que teve uma conversa com Karol, em que ela disse querer ser eliminada. "Um minuto depois, a gente explicando o que iria acontecer... Ela falou assim, 'mas eu vou pela casa'. Aí ela começou a fazer conta de como que ela não iria", afirmou Projota, que deixou claro que ele e Pocah a confrontaram sobre a fala.