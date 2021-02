Neymar Reprodução

Por iG

Publicado 23/02/2021 12:13 | Atualizado 23/02/2021 12:32

São Paulo - O atacante do Paris Saint-Germain Neymar Jr. voltou a falar sobre o reality show da Globo "Big Brother Brasil 21" em sua conta no Twitter, nesta segunda-feira. Após um internauta questionar se ele estaria recebendo para comentar sobre o programa, Neymar deu uma cutucada no torcedor.

"Tu é parente da Lumena?", respondeu o craque, que já comentou sobre alguns participantes em algumas oportunidades. Se recuperando de lesão, o craque da seleção, inclusive, já recebeu uma mensagem de Boninho, chefe do "Big Brother".

To nao ... tu é parente da lumena? — Neymar Jr (@neymarjr) February 22, 2021

O jogador havia pedido para seus seguidores que, após a eliminação no paredão desta terça-feira, o público tenha cuidado para não ir além nas críticas. A disputa pela saída de um dos participantes - estão na berlinda Arthur, Gilberto e Karol Concá - tem a cantora como favorita para deixar o elenco da atração. - Galerinha, vamos combinar uma coisa. Karol Conká vai sair com a maior porcentagem do "BBB" e, depois disso, nós vamos deixar a coleguinha em paz, viver a sua vida outra vez... Fechou? Não precisamos levar o jogo que ela jogou no "BBB" para vida aqui fora, isso não é justo! Nos comentários (veja acima), um dos seguidores perguntou se Neymar estava sendo pago pela Globo para usar sua rede social para falar sobre o programa. O astro brincou com o torcedor questionando se ele tinha relação com a participante Lumena - que virou piada nas mídias.