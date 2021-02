Por O Dia

Publicado 23/02/2021 18:45

Rio - Durante uma conversa com Karol Conká e Lumena, nesta terça-feira, Fiuk relembrou o selinho que deu em Thaís, na festa da líder Sarah. Ele disse que a situação com a cirurgiã-dentista não pode mais ir adiante. "Deu um selinho e já dá uma... 'por que você não me beija?'. É um cuidado que eu não estou errado. Tentei uma brincadeirinha. Não só cobrança, expectativa também", explicou.