Rio - Juliette falou sobre Lucas Penteado com Fiuk e Sarah no quarto do líder, na noite desta terça-feira, após a eliminação de Karol Conká. "Lucas era um cara extremamente ferido. Aquele menino é a própria ferida em pessoa. Ele sofre preconceito racial, socioeconômico, ele é bissexual, tem estereótipo de 'criminoso', vive em favela, tem uma carga pesadíssima", analisou a advogada.

"Quando a cicatriz dele falou, que foi quando ele foi recusado por Ker, até quando ele deu um beijo em Gil, quando as vulnerabilidades dele apareceram aqui, as pessoas mais machucadas aqui pum nele", afirmou Juliette, fazendo referência a Karol Conká, Nego Di, Lumena e Projota.

"Sabe quem foi que acolheu ele? Foi a loirinha do olho azul que as pessoas querem enquadrar como privilegiada, foi a branquinha que tem cara de dondoca e ninguém sabe o que eu vivi na minha vida. Que ficou até o último momento com ele enquanto ele me ofendia. Ele me gritava - ele não, as dores dele -, pedia pra eu sair de perto. Mas eu sabia que ele, ali, tava machucado. Então a gente tem que respeitar e dar validação. Não querer tá no lugar, mas respeitar as dores do outro. Mas a partir do momento em que a sua dor começa a machucar outra pessoa, ninguém é obrigado a aceitar", finalizou Juliette.