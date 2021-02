Fiuk analisa comportamento de Lumena: ’A gente não tem culpa de nascer nos corpos que nasceu’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 08:50

Rio - Fiuk conversou com Juliette e Sarah sobre Lumena na noite desta terça-feira, após a eliminação de Karol Conká, no quarto do líder. "O que me dói na Lu é ver a pessoa linda que ela é e ela não conseguir lidar com isso. Porque a imagem de uma mulher branca, hétero, cis, pra ela, bate, às vezes. Até ela chegar no ser humano que mora dentro do corpo da mulher branca, hétero, cis é um caminho mais longo. Então a Carla, por exemplo, talvez a imagem da Carla e, às vezes, uma cosa ou outra que ela fala, acessa um lugar, um privilégio", disse o ator.

"E aí quem fala é a cicatriz [da Lumena], não é ela. E machuca", completou Juliette. "Lumena me feriu pesado. E eu sei que não foi por maldade, foi porque ela tava machucada. Foi pela vida dela e a história dela, mas ela me machucou. Mas eu engoli, porque eu não podia botar minha cicatriz e brigar com a cicatriz de ninguém. Ninguém é obrigado a saber o que eu passei na minha vida e o que eu sofri. Até questão de religiosidade e abuso psicológico. Muita coisa, minha gente, é muito forte", finalizou a advogada.

Fiuk disse que entende a amiga, mas que nunca vai conseguir sentir o que ela sente. "Por mais que eu tente sentir o que ela sentiu, eu nunca vou saber. É muito diferente, só que a gente não tem culpa de nascer nos corpos que a gente nasceu. Só que, pra ela entender isso, é um caminho muito mais longo, porque doeu mais nela", analisou.