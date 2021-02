Karol Conká revê seu beijo com Arcrebiano e admite que teve ciúme de Carla Diaz Reprodução / TV Globo

Publicado 24/02/2021 09:04 | Atualizado 24/02/2021 09:06

Rio - Depois de sair do "BBB 21", Karol Conká foi entrevistada por Ana Clara no "Rede BBB". A rapper falou sobre sua relação com Arcrebiano, com quem trocou alguns beijos no programa, e sobre o ciúme de Carla Diaz. "Comecei a achar ele interessante depois dessa segunda festa, quando a gente conversava, achei ele fofinho, querido. Achei interessante viver algo ali", disse Karol, que depois de um desentendimento chegou a votar no rapaz no confessionário.

"Coisa de vilã, né, gente. Coisa de gente louca. Ele me deu vômito, eu dei vômito para ele (no Queridômetro). Eu tenho esse lado empático, não queria deixar ele mal", disse sobre seu voto no ex-affair. Karol também contou que se arrependeu da forma como tratou Carla Diaz.

"Na minha cabeça, lá dentro, tudo maximiza. Tudo lá dentro vira um dinossauro. O cara está ali, fica comigo, aí chega numa parte do dia, ela estava junto com ele. Eu alimentei um monstrinho na minha cabeça", disse. "Lumena trouxe informação para mim, e eu fiquei mais apimentada. Não é ser falsa, é que sou prática mesmo. A explosão veio quando as meninas vieram uma cobrar posição minha por assunto que já tinha resolvido só com Carla", completou.

Karol também explicou o motivo de ter dado a pulseira do VIP para Carla, que claramente era um desafeto. "Era o mínimo eu dar a pulseira para ela. Meu coração disse para não votar na Carla, porque não tinha nada contra ela. Para mim, fez muito sentido ter botado no Vip e não ter vetado ela", disse.