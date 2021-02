BBB

'Alimentei um monstrinho na minha cabeça', diz Karol Conká sobre ciúme de Carla Diaz

Rapper afirmou que não gostou do fato de Arcrebiano ter ficado com ela e no dia seguinte ter passado boa parte do tempo com a atriz

Publicado 24/02/2021 09:04 | Atualizado há 46 minutos