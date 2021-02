Karol Conká conversa com Tiago Leifert no estúdio após ser eliminada do BBB 21 Reprodução / TV Globo

São Paulo - Eliminada com recorde de rejeição, Karol Conká explicou para Tiago Leifert que grande parte do comportamento errado no jogo se deve a animosidade e que teria que tratar do problema com uma psicóloga.

A expressão voltou aos trending topics do Twitter. Antes, o termo já havia ganhado espaço nas redes sociais pois a cantora explicou para brothers dias antes que tem um problema com controle e com animosidade. Mas algumas pessoas não sabiam o que significava:

Gente, afinal, O QUE É ANIMOSIDADE??? — Giovanna Lancellotti (@GiLancellotti) February 24, 2021

Segundo o dicionário Oxford, animosidade vem do latim animositas, que significa coragem, impetuosidade, ardor, ira, inimizade. Na língua portuguesa, a palavra pode ser utilizada para quando há coragem diante de obstáculos, má vontade constante, aversão, rancor e calor em meio a um debate ou polêmica.

Desculpem pelas tragédias, terremotos, pandemias, tsunamis, pragas, pestes e guerras. É que eu tenho um probleminha com Minha animosidade. #BBB21 — DEUS (@OCriador) February 23, 2021

karol conká: “eu tenho problema com a animosidade”



mari gonzales: “o que é limosidade karol?” pic.twitter.com/LylYPFfjA6 — kaique brasileiro (@kkkkkkaique) February 24, 2021

Karol: "ai eu sou assim, a louca do rolê" "sou a vilãzinha" "meu problema com animosidade" "haha eu sou cara de pau, louquinha"



Ana Clara:#bbb21 pic.twitter.com/QZacn0c0qw — charles (@charleslemosss) February 24, 2021

