Nego Di Globo/JoÃo Cotta

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:59

Rio - Em entrevista ao programa "Pânico" da Jovem Pan, Nego Di voltou a detonar a TV Globo. O ex-BBB, inclusive, disse que não tem medo da multa de quebra de contrato da emissora. É que após sua saída do reality, ele tem exclusividade com a vênus platinada durante um determinado período.

fotogaleria

Publicidade

Ao ser perguntado se havia alguma ação da Globo relação às entrevistas e as declarações que tem feito, o humorista desabafou: "A situação é seguinte: os caras não me deram espaço. Eu tenho que ir aonde a galera está me acolhendo, fazer meu contraponto", afirmou ele, que continuou: "Eu tenho que ganhar espaço. Quando eu vou fazer publicidade é cinco dias para me autorizar. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que mostrar o meu trabalho, eu tenho que me mexer. Então, se eles me processarem... A quebra de contrato é 1,5 milhão, só que eu não tenho nada então está tudo certo".

Na entrevista, ele também falou sobre a diferença de tratamento que recebeu da emissora, após sua eliminação, em vista de outros participantes como Karol Conká. "O que me intrigou foi o acolhimento que a Karol Conká teve. Começou a me incomodar. Porque eu fiquei tipo: 'Será que a minha família não importa tanto quanto a dela?'. Porque eu fui ameaçado, meu filho foi ameaçado, meu filho não pode mais ir para escola, tive que sair de lá de carro blindado, coisa que eu nunca tinha vivido".

Publicidade

Nego Di revelou que sua indignação com a emissora começou após a saída da cantora e da entrevista que Lucas Penteado deu no 'Altas Horas', que foi ao ar no último sábado. "Quando eu fui ver o Lucas me batendo pra caramba. E eu pensando: 'Ele me humilhou lá dentro'. Dá impressão que eles falaram: 'O Nego Di pode falar, mas a Karol não'", afirmou. "Teve a parada da Karol, mas aí eu relevei. Quando eu vi que o Lucas estava batendo em mim eu falei: 'não dá'".

Durante o bate-papo, ele ainda soltou o verbo sobre a edição do 'Big Brother Brasil 21'. Ele acredita que o programa não mostrou grande parte da sua trajetória na casa. "Quando eu sai aqui, a maior surpresa que eu tive na rua é que muita coisa que eu fiz lá não se tem registro, como se eu não tivesse existido. Eu cheguei a contar duas vezes meio show do meu stand-up, no quarto do líder, na cozinha...".

Publicidade

Por fim, apesar de todas as críticas que ele tem feito em relação ao programa, Nego Di revelou que está preparando um show para falar sobre a sua experiência no reality. "O nome eu já estou escrevendo: '98% o que a edição não deixou você ver'. Eu vou contar tudo, tem muita história lá dentro que eu ainda não contei e que eu já transformei em piada."

Procurada pelo Uol, a TV Globo não se manifestou sobre as declarações de Nego Di, até o momento.