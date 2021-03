Arthur reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 10:39

Rio - A produção do "BBB 21" mostrou, na edição ao vivo deste sábado, uma contradição do instrutor de crossfit Arthur sobre dizer que não indicaria alguém do VIP para o monstro caso se tornasse o Anjo da semana. No entanto, após vencer a Prova do Anjo, o participante indicou Juliette e colocando a paraibana na Xepa. Ela ainda perdeu estalecas.

Após mostrar momento exato da promessa quebrada por Arthur, a web foi à loucura. Até artistas comentaram o caso, como os atores Deborah Secco e Bruno Gagliasso. "Todo dia um flashback detona o Arthur", postou Deborah. "O VAR", reagiu Gagliasso.

Internautas anônimos também comentaram bastante a cotnradição do rapaz, ou melhor, as contradições. "Arthur mentiu sobre o Gil ter dito a ele que votaria no Fiuk e depois de toda confusão assumiu que mentiu. Agora está falando que não falou pra Juliette que não trazia ninguém do VIP pra Xepa com o monstro e a produção mostrou ele falando isso hoje", comentou uma pessoa no Twitter

Arthur mentiu sobre o Gil ter dito a ele que votaria no Fiuk, e depois de toda confusão assumiu que mentiu. Agora tá falando que não falou pra Juliette que não trazia ngm do vip pra xepa com o monstro, e a produção mostrou ele falando isso hoje! Kkkk #BBB21 — Marlon (@marlonbrazz) March 7, 2021

Todo dia um flashback detona o Arthur kkkkkk #BBB21 — Deborah Secco (@dedesecco) March 7, 2021

