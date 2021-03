Sarah Reprodução/Globo/Instagram

Por iG

Publicado 07/03/2021 12:15 | Atualizado 07/03/2021 12:35

São Paulo - A madrugada de pré-formação do sexto paredão do "BBB 21" não foi diferente das semanas anteriores, com muitas especulações sobre quem serão os alvos da semana. Brothers comentam sobre a possibilidade de ser o primeiro paredão falso da edição, no qual Caio e Juliette gostariam de estar. Carla Diaz continua se sentindo pressionada pela casa e com medo e entrar na berlinda. Sarah critica Juliette, dando a ideia de que o G3 (as duas e Gil) começa a rachar mais fortemente.

fotogaleria

Publicidade

No quarto do líder, Rodolfo comenta ter medo que o amigo Caio seja eliminado, caso enfrente Carla e Artur no paredão. Sarah responde dizendo acreditar que será um paredão falso. Caio comemora: "Eu ia perder a festa do compadre Tião [Rodolfo], mas ia voltar com informação da galera. Ia ser muito bom".

E Sarah, que já há algum tempo especula sobre o paredão falso dentro da casa, inclusive com a saída de Lumena, quando os Brothers ficaram esperando o retorno dela, declarou: "Eu tenho certeza que alguém vai voltar em um paredão falso”.

Publicidade

Caio ainda completou qual seria sua estratégia em um possível retorno para a casa, após um paredão falso: “Volto caladinho, quietinho. Só nós três [Sarah e Rodolfo] íamos saber. Meu pódio que tem que saber o que está acontecendo. Só... Deixa os outros encucados pra lá. Se alguém falar muito mal de mim, vou falar que escutei tudo”, afirma.

Do lado de fora, no gramado, Juliette, cumprindo o monstro dado por Arthur, e Gil conversam sobre a mesma possibilidade: "O paredão falso vai ser essa semana ou semana que vem?", pergunta o brother. Evitando especular quando seria, Ju apenas responde que gostaria de ser premiada com a possibilidade de sair momentaneamente da casa, para ganhar informações exclusivas doo jogo e voltar mais forte no jogo.

Publicidade

“Se for paredão falso, eu queria ter ido, porque aí eu viria só: [faz uma arminha com a mão]. Lá fora todo mundo de te ama, mas aqui dentro eu vou ver as opiniões. Quem falou o quê? Meus amigos? Meus rivais? Amigos e rivais, qual é a opinião?”, comentou Juliette. Com boa memória e direto, Gilberto relembra que as especulações não começaram nesta semana: “Todo paredão a gente acha que é falso”.

Carla Diaz no paredão?

Publicidade

No quarto cordel, Camila de Lucas diz acreditar que Carla Diaz vai para o paredão, exceto se receber o anjo de Arthur, que, mesmo tendo um romance com Carla, já comentou que vai proteger o amigo Projota. Carla comenta decepção diante da situação. “Em relação ao Anjo, tive essa conversa com o Arthur. Se eu ganhasse o Anjo, eu dava para ele. Ainda mais nessa liderança. Aí eu falei: 'E você, daria para quem?'. Aí ele: "Eu sentaria com você e Projota e decidiria isso. Hoje já mudou o discurso”. Líder da semana, Rodolfo cogita indicar Carla ao paredão, mas sabe que, pela dinâmica desta semana, Carla terá o poder de indicar o amigo do líder, o Caio. “É uma faca de dois gumes”, disse Rodolfo.

G3 em crise

Publicidade

Ainda nesta madrugada, as indicações de que o G3 [Juliette, Gil e Sarah] está passando por um racha ficaram ainda mais fortes, com críticas de Sarah sobre Juliette para Rodolfo e Caio. "A Juliette é uma pessoa que está descendo nas minhas prioridades. Não porque eu não goste dela, mas até porque não é tão recíproco. Eu vejo um jogo que eu acho que lá na frente vai dar choque... Já falei para o Gil para falarmos menos de jogo com ela”, disse a loira. “A gente tem que parar de falar de jogo com ela. Eu não falo mais nada. Ela já tá querendo sair da parceria. Pode ver que ela está começando a discordar de tudo que nós pensamos iguais”, respondeu Caio.

Em outro momento, ainda na última noite, Sarah também comentou que não gostaria de ser “emocional” como Juliette no reality show. “Estou me surpreendo muito comigo mesmo aqui. Eu achava que eu ia ser diferente. A ideia que eu tinha de mim, olhando de fora o Big Brother, eu achei que eu fosse ser uma Juliette. Nesse jeito, às vezes mais emocional, sem estar enxergando coisa que está na cara, mas você está muito no emocional”, comentou Sarah. Fiuk discordou da avaliação: “Não acho a Juliette tão emocional assim. Eu acho ela bem inteligente", rebateu.

Publicidade

Em resposta, Sarah afirmou que a postura da sister com alguns brothers no jogo pode ser classificada como incômoda para o público. “Esse negócio dela sair falando, brincando com todo mundo, meio que invadir demais os espaços sem perceber que estava invadindo”, opinou. Fiuk seguiu discordando de Sarah e elogiando Juliette: "Eu acho que a Juliette se perdeu naquela semana, mas ela se encontrou e está bem".