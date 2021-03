Por O Dia

Publicado 08/03/2021 00:55

Arthur, Caio, Carla Diaz e João Luiz disputam a preferência do público. Nesta semana, os telespectadores devem votar para dar vantagens ao seu favorito, já que o paredão é falso e vai mandar o mais votado direto para um quarto secreto , onde vai poder ouvir diálogos da casa.A berlinda começou a ser formada com o anjo da semana, Arthur, imunizando Projota. Em seguida, Tiago Leifert anunciou para o líder Rodolffo que ele precisaria indicar duas pessoas, sendo uma do grupo Xepa e outra do grupo Vip. Entre os “xepados”, ele escolheu Carla Diaz, com a justificativa de que a sister não tem as principais características para participar do BBB: coerência e lealdade.O líder ainda reforçou seu pensamento, dizendo que se a atriz tivesse essas características, seu namorado a teria abençoado com o colar do anjo neste domingo. Entre os vips, a escolha foi João, por uma questão de proximidade com o brother, segundo o sertanejo. Na votação no confessionário, Arthur levou a pior, com quatro votos (Juliette, Thaís, João e Fiuk). Ao fim da votação, o apresentador informou que os escolhidos do líder poderia escolher uma pessoa, cada um, para compor o paredão.Caio e Pocah foram as escolhas de Carla e João, respectivamente. Após a formação, Caio, Pocah e Arthur disputaram a prova bate e volta, e a cantora venceu, saindo do paredão. Na dinâmica do dedo-duro, Juliette descobriu que Carla votou em Caio, e Arthur descobriu que Thaís teve ele como opção.