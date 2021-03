Lilo e Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 10:40 | Atualizado 09/03/2021 10:49

Rio - Não é só Viih Tube, uma das confinadas do "BBB 21", que faz sucesso nas redes sociaias. Além dela, que tem mais de 17 milhões de seguidores, a sua cadelinha também vem conquistado espaço. Lilo Tube, que tem dez meses de vida e ganhou esse nome por causa do filme “Lilo & Stitch”, tem mais de 25 mil seguidores no instagram.

A influencer canina é tratada com muito zelo pelos donos, ou melhor, pela mçae Viih Tube e pelo pai Bruno Madri, namorado da sister. Com direito a enxoval bem preparado, a cadelinha tem casinha, camas, carrinho para levá-la para passear e muitos brinquedinhos fofos. Atualmente, a cadelinha está sob os cuidados da mãe de Viih Tube, em Sorocaba.