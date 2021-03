Carla Diaz se espanta ao ver Rodolffo falando que ela já ficou com um ’amigão’ dele Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 08:27

Rio - Rodolffo e Arthur conversaram na festa desta quarta-feira. O sertanejo disse que gostaria de ser amigo de Carla Diaz fora do reality show e aproveitou para dizer que a atriz já havia ficado com um "amigão" dele. Carla Diaz se espantou ao escutar tudo do quarto secreto e mandou Rodolffo "calar a boca".

fotogaleria

Publicidade

"Quero ser amigo dela lá fora, na moral. Jogo é jogo, treino é treino. Até porque a Carlinha já ficou com um amigão meu", disse Rodolffo para o instrutor de crossfit. "Cala a sua boca! A cara do Arthr", disse Carla Diaz.

Nas redes sociais, os internautas levantaram a possibilidade de Rodolffo estar se referindo a Fernando Zor, que atualmente está noivo de Maiara, da dupla com Maraisa. A atriz e o sertanejo ficaram em um camarote no Carnaval.