Carla Diaz passa mal e deixa a prova do líder Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 08:04 | Atualizado 12/03/2021 08:08

Rio - Carla Diaz teve um mal-súbito e precisou deixar a prova do líder do "BBB 21" após seis horas de disputa. A atriz contou aos amigos que teve uma queda de pressão e deitou no chão, achando que iria sofrer um desmaio. Juliette, sua parceira na prova, a tranquilizou. "Relaxa, não tem problema. Tudo é a vontade de Deus", disse.

A atriz disse que teve hipoglicemia e que precisava comer algo com açúcar. "Nem precisa pedir desculpa, pelo amor de Deus, saúde é a prioridade", reforçou a advogada, que também foi forçada a deixar a disputa. Carla Diaz e Juliette foram a segunda dupla a deixar a prova. Antes delas, Gil e Sarah já haviam desistido.