Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 08:16 | Atualizado 15/03/2021 08:24

Rio - Carla Diaz e Arthur movimentaram o edredom no quarto colorido depois da formação do paredão, na noite deste domingo. Projota estava deitado em uma cama próxima, mas a dupla não se importou e trocou beijos e carícias no chão.

Assim como da outra vez, o movimento dos braços da atriz chamou atenção dos internautas. A câmera do programa alternava entre filmar a movimentação de Carla Diaz e Projota dormindo na cama. O assunto gerou debate nas redes sociais.

"Carla super dedicada e o Arthur nem pra retribuir o favor serve. Ô moleque imprestável, viu", comentou uma pessoa no Twitter. "Carla só voltou para ficar batendo para o Arthur, que vergonha", disse outra pessoa.

