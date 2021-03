Festa do líder Rodolffo no 'BBB' Reprodução

Publicado 15/03/2021 10:31

Rio - "Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja"... A música hit de Israel & Rodolffo não tem feito sucesso só na casa do 'Big Brother Brasil'. De acordo com as redes sociais da dupla sertaneja, 'Batom de Cereja' é a música mais executada do país tanto na plataforma de streaming Spotify quanto no Deezer, além de figurar entre as 50 mais tocadas no mundo.

Já no confinamento, com o incentivo do sertanejo Rodolffo, a canção ganhou até coreografia especial dos brothers, que fazem questão de dançar em todas as festas. Por isso, 'Batom de Cereja' tem tudo pra ser o "tamborzinho" dessa edição.