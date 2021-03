Gkay e Juliette Reprodução

Rio - Aqui rivalidade feminina não se cria! Após atingir 13,9 milhões de seguidores no Instagram, Juliette Freire, do 'BBB 21', se tornou a paraibana mais seguida na rede social. Até então, o posto era da humorista Gkay, de 28 anos, que pareceu não se incomodar com o sucesso da conterrânea.

"Que felicidade ver uma paraibana crescendo e representando em rede nacional, vai com tudo Juliette você é gigante em tudo", escreveu Gkay no Twitter.

