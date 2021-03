Juliette, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 16:42 | Atualizado 15/03/2021 16:49

Rio - Juliette Freire, participante do 'Big Brother Brasil 21', teve sua conta no Twitter suspensa na tarde desta segunda-feira. A paraibana tem 1,2 milhões de seguidores na rede social. Através de um comunicado, a equipe da advogada disse que o motivo do bloqueio foi o alto volume de vídeos do Globoplay postados por eles.

"Nossa conta do Twitter foi suspensa pelo alto volume de vídeos indexados de outra plataforma. Já estamos tomando as providências e em breve ela deve voltar. Enquanto isso, queremos ressaltar que nenhuma outra conta do Twitter oficial foi criada. Qualquer comunicado oficial será dado aqui. Obrigado, time!", informou uma nota postada pela assessoria da sister.

Em entrevista ao site Metrópoles, Deborah Vidjinsky, amiga de Juliette, deixou claro que a equipe da paraibana já está tomando as medidas cabíveis. "A Rede Globo recomenda que não veiculemos imagens do programa, mas as fake news precisam ser combatidas e alguns vídeos a gente acaba tendo que postar mesmo", disse ela, justificando o uso de vídeos da plataforma da Globo.

À publicação, ela ainda enumerou alguns tipos de informações falsas que circulam sobre a participante do 'BBB 21'. "Falam que a gente da equipe é bancada por um deputado casado, que ela não fala com o irmão desde que ele se assumiu gay, e por isso que ela briga tanto com o Gil, que ela se faz de pobre mas na verdade é rica e mora numa mansão. Tem até vídeo no YouTube dela curtindo uma piscina na casa de amigos, até em hotel", explicou, negando as acusações.