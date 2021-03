Arthur reprodução da TV Globo

Publicado 15/03/2021 19:12

Rio - Parece que Arthur não está querendo levar o romance com Carla Diaz para fora da casa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. É que o instrutor de crossfit revelou durante uma conversa com Projota e Gilberto que se o mandassem para o paredão de novo, ele pediria para o público tirar ele do reality. "Quando sair eu quero ir pra cachorrada, vários directs bombando", comentou. O rapper rapidamente mudou de assunto e disse que está bolado por ter sido indicado ao paredão por Fiuk, líder da semana.

O instrutor de crossfit já tinha feito comentários parecidos em outras ocasiões. Na festa do último sábado, ele disse a Projota: "Viih (Tube) falou que tem várias amigas para me apresentar lá em São Paulo. Vou para São Paulo, hein, Vitória?". O cantor não curtiu o comentário e alertou o amigo. "Mano, cala a boca".

Mas Arthur se explicou dizendo que não sabe se o affair dele com Carla Diaz vai adiante. "A gente não sabe o que vai ser daqui para frente". O paulista, então, concluiu: "Exatamente. Então, não faz merd*". O instrutor de crossfit rebateu: "É só uma zoeirinha. Não faz mal a ninguém".