Publicado 16/03/2021 17:42

Rio - Carla Diaz resolveu abrir o jogo para João Luiz e Camilla de Lucas sobre seu poder durante um bate-papo entre eles na área externa da casa do Big Brother Brasil 21, da TV Globo, nesta terça-feira. "Eu tenho o poder de vetar o Anjo", explicou a loira, que foi agraciada com esse benefício após ser a mais votada no paredão falso e ficar no Quarto Secreto.

A influenciadora ficou chocada com a informação. "Que nervoso!", disse ela, que começou a rir. O professor de geografia também ficou surpreso com a notícia. "Faz sentido para você?", perguntou Camilla. "Ela não recebeu o Anjo do Arthur. O Anjo do Arthur, ela não recebeu, foi para o Projota. Ela foi para o Paredão porque não recebeu o Anjo. Igual ela tem o poder de vetar o Anjo", avaliou o brother.



O professor de geografia complementou: "A Carla só tinha uma forma de escapar aquele dia, recebendo o Anjo. Ela recebeu?". "Não", respondeu Camilla. "Foi para o Paredão, pro quarto, lá ela descobriu que recebeu um poder. Qual o poder?", perguntou João, que continuou: "Não faz sentido para você ter esse poder, já que ela não recebeu antes? E aí a gente está achando que pode ser uma votação do público".

A atriz comentou: "Como uma forma de defesa. Sei lá". Camilla de Lucas avaliou a situação: "Mas se o público escolheu esse poder, em base de você não ter ganho o Anjo, pode ser que o pessoal ficou chateado por você não ter ganhado o Anjo", disse. "É disso que gente está falando", continuou Carla.



"Faz muito sentido, é muito linha do tempo", frisou João. "Mas não é uma coisa muito boa, não. Mas entendeu?". Carla voltou a se explicar: "Entenderam por que eu estou falando só hoje para vocês?", perguntou a atriz. "Viu por que ela disse que a gente tem que ganhar o Anjo?", destacou João. "Mas se você pode vetar o poder?", falou Camilla. "Mas ganhando o Anjo, eu posso proteger quem está comigo. Aí eu não ia usar o poder", comentou Carla Diaz. "Se eu ganhasse, eu ia te dar", revelou a influenciadora.