Publicado 19/03/2021 10:16 | Atualizado 19/03/2021 10:18

Rio - Que Viih Tube não é chegada a banhos, todo mundo sabe. Mas, dessa vez, até Boninho, o Big Boss do 'BBB', resolveu debochar da rotina de higiene da sister. Em um vídeo postado em suas redes sociais, o diretor da Globo disse, brincando, que a Prova do Líder desta quinta-feira não era real e que a intenção do programa era, apenas, dar banho na youtuber.

"A ideia é essa. Não é a prova. É tudo mentira. Não tem Prova do Líder. A gente queria dar um banho na Viih Tube. E eu acho que a Fiat topou e é isso. Não tem Líder essa semana", disse Boninho.

No Twitter, o diretor voltou a fazer mesma piada, só que de outra forma. Por texto, um seguidor pediu: "Boninho encurta o tempo de volta da alavanca, da uma acelerada". E o diretor respondeu: "Primeiro vamos limpar a Vi".

Mas a equipe da youtuber não lidou bem com a zoação. "Ela tomou banho hoje, você não assiste ao seu próprio programa, não?", postou o responsável pela conta de Viih, que logo após a repercussão apagou o comentário e deixou uma brincadeira bem mais leve no lugar: "Tá bom bones, já debochou muito da Vitória, agora pode dar um carro pra ela!".