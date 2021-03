Sarah e Rodolffo conversam sobre relacionamentos durante a prova do líder Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 10:01

Rio - Rodolffo e Sarah conversaram sobre relacionamentos durante a prova do líder, que é de resistência. O sertanejo voltou a dizer que não pretende se relacionar com ninguém no reality show e afirmou que sua ex-mulher, Rafa Kalimann, citava seu nome frequentemente no "BBB 20".

fotogaleria

Publicidade

"Pelo menos com relação a relacionamento eu não vou pecar aqui dentro. Não vou ficar com ninguém e eu não falo nada. Eu nem falo nada da Rafa", disse o sertanejo. "A Rafa também não falava muita coisa de você", rebateu Sarah.

Rodolffo discordou. "Ixi, falava demais. Eu tenho uma coleção de vídeos", afirmou o sertanejo. "Nossa, mas não falava tanto assim não", insistiu Sarah. "Eu filmei", disse Rodolffo. "Eu lembro que as meninas perguntavam muita coisa", disse Sarah. "Mas falava, ué", rebateu o cantor.