Fiuk

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 11:51

Rio - Está viralizando no Twitter um vídeo um tanto quanto inusitado do 'BBB 21'. No confessionário, Fiuk pede à produção autorização para aparar seus pelos pubianos. O ator, que já está há quase dois meses no confinamento, perguntou se poderia ir ao banheiro - com mais privacidade - para dar um jeitinho em sua "Mata Atlântica". O cantor disse ainda que sua região íntima estava coçando e que "o negócio" estava ficando zoado. Será que Boninho vai dar essa moral?

"Gente, olha, eu não tenho outra forma de pedir isso, não. É que tá fod* isso aqui, bicho. Eu tô com uma Floresta Amazônica aqui, galera. Eu preciso muito cortar esses meus pelos íntimos. Só que, tipo, me dá essa liberdade aí de ir no banheiro? Não sei se mais alguém fez isso. Cara, me ajuda. Tá coçando, o negócio tá ficando zoado, galera. Dá uma moralzinha aí pra mim, por favor", disse o cantor.

Confira o pedido de Fiuk:

