Léo Santana e Gloria Groove reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 19:08 | Atualizado 20/03/2021 20:04

Rio - A festa do 'Big Brother Brasil 21' vai contar com duas atrações pra lá de especiais, na noite deste sábado: Léo Santana e Gloria Groove. O GG da Bahia conta que está animado com o show. “Música, diversão, irreverência e muito alto astral. Levar alegria para o povo é o que a gente faz e quer fazer ainda mais para eles, que estão confinados”, garante.

fotogaleria

Publicidade

Gloria também é pura empolgação. "É muito doido pensar que estarei matando a saudade dos palcos com os brothers e o Brasil inteiro assistindo. Dessa vez, mantive o show bem pop e enérgico para segurar a vibe deles lá em cima até o final! Vai ser tudo!", acredita.

Os artistas, que gravaram a música "Arrasta", vão subir ao palco para cantá-la juntos pela primeira vez. "Será a primeira performance ao vivo de 'Arrasta'. Vai ser incrível! Estou bem animado para cantar com a Gloria”, comemora Léo. Já Gloria brinca com a dobradinha ao lado do cantor: "Juntar o GG da Bahia com a GG de São Paulo é sinônimo de suor, quebração e gritaria!".



Além de cantarem juntos, eles também vão ter seus momentos solos no palco do reality. No repertório de Léo Santana, os hits “Santinha”, “Contatinho”, “Invocada”, “Apaixonadinha” e “Rebolation” estão garantidos. Já na apresentação de Gloria não faltarão as músicas: “Coisa Boa”, “Mil Grau” e “Bumbum de Ouro”.