Fiuk reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 19:36

Rio - Durante uma conversa com Sarah, Juliette e Gilberto na cozinha, Pocah contou que sobre as propostas indecentes que já recebeu. Segundo a funkeira, alguns pretendentes, que queriam sair com ela, já enviaram e-mails, ofereceram dinheiro e até mandaram presentes. "O cara trouxe o champagne mais caro", contou ela.

Enquanto limpava o balcão da cozinha do Vip, Fiuk entrou na conversa e disse que já passou pela mesma situação de Pocah. Uma pessoa pediu pra sair com ele em troca de dinheiro. "Já recebi uma proposta bizarra. Bizarra mesmo! E foi, c*ralho, de falar não com o cara numa fase que eu tava mal financeiramente", comentou o filho de Fábio Jr., que não deu mais detalhes. Ele, no entanto, negou, mesmo estando mal de grana.