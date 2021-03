Rodolffo reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 14:59 | Atualizado 21/03/2021 15:12

Rio - O clima pesou durante uma conversa entre Rodolffo e Juliette, neste domingo, no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. É que enquanto o cantor, que cumpre o castigo monstro vestido de ovo, fazia vídeos e fotos, Juliette, que estava se maquiando, quis saber: "Rodolffo, tu já foi tudo né?". Ela se referia ao fato dele já ter sido Líder, Monstro e Anjo dentro do reality.



O sertanejo, então, respondeu: "Eu vim para cá para aproveitar, Juliette, eu não vim para cá para ser morno não! ". A advogada estranhou o tom do goiano. Ele continuou: "Porque você está fazendo essa cara? Estou falando sério com você?".

Em seguida, Juliette perguntou quanto Rodolffo já ganhou de prêmio. Arthur, que estava sentado do sofá da sala, disse que o cantor tinha ganhado R$ 35 mil. Juliette desabafou: "Sabe o que eu ganhei até hoje? Um celular". Arthur brincou: "Meu time é brabo, Juliette".



O assunto inicial voltou à tona e o goiano perguntou se a advogada não concordava com ele. "Eu concordo, só que você respondeu grosso, mas é verdade. Eu estou com raiva de tu", confessou Juliette. Rodolffo quis sabe o motivo e a sister disse: "Você está muito chato, só fica brigando comigo".