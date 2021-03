Pocah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 07:39 | Atualizado 23/03/2021 08:55

Rio - Arthur, Carla Diaz e Pocah conversavam sobre a Lei da Atração na cozinha da xepa na manhã de segunda-feira. Pela Lei da Atração, as pessoas atraem tudo que falam ou pensam e para conseguir algo basta acreditar que é possível. Carla Diaz disse que as pessoas atraem o que falam e pediu: "final, final, final", referindo-se à final do reality show.

Pocah também entrou na brincadeira e disse: "Finalista, finalista, finalista. Pódio, pódio, pódio. Projeto, projeto, projeto". A funkeira também colocou em seu pedido uma ajuda na política. "Impeachment, impeachment, impeachment!”, disse a cantora, dando a entender que não está muito feliz com o governo Bolsonaro.

Arthur começou a rir, bateu palmas e falou: "Adorei". Já Carla Diaz se manteve quieta sobre o assunto.

