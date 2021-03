Juliette e Fiuk Reprodução/Globo

Publicado 23/03/2021 08:59 | Atualizado 23/03/2021 09:02

Rio - Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, Fiuk descreveu Juliette como "possessiva". A paraibana não gostou do adjetivo e resolveu tirar satisfações com o participante durante a madrugada.

"A frase que você usou para justificar, eu pensei que você fosse falar algo seu, você falou algo de outra pessoa", disparou Juliette para Fiuk, que respondeu: "Você sempre vem com isso, Juliette".

Em seguida, a maquiadora insistiu no questionamento. "Não foi, não? Eu falei aquilo para tu?", perguntou. Por sua vez, Fiuk explicou a sua linha de raciocínio. "Você não pode ter certeza de uma coisa que eu vi. Eu já vi você falando com Gil disso. Aquilo é posse", destacou o cantor, que descreveu o que ouviu a sister falar. Mas Juliette não se conformou e disparou que Fiuk não ouviu o que disse.

Fiuk, na continuação, fez um alerta à Juliette. "Não tenta inverter o jogo, a gente está falando disso agora", disse o ator. "Então, eu estou querendo entender se a frase que eu falei é sua ou se eu falei para outra pessoa", rebateu a maquiadora.

Já em outro cômodo, Juliette prosseguiu com o debate em conversa com Gilberto. A paraibana relatou as suas impressões sobre Fiuk e disparou que o cantor "alfineta, sim, provoca, sim", além de chamá-lo de "cricri".

Briga por calda de bolo

A discussão entre Fiuk e Juliette não parou por aí. No meio da madrugada, o filho de Fabio Jr. relembrou que a paraibana comeu praticamente toda a cobertura de um bolo, tendo esquecido que a casa ainda possui outras pessoas para comer o doce.

Juliette não gostou da maneira que o cantor falou com ela, chorou e desabafou. "Estou desgastada", comentou. Em seguida, Fiuk, por sua vez, revelou que a conversa não era para ser uma briga, mas, ainda assim, disparou contra a maquiadora: "Se você quer transformar isso em uma discussão, a escolha é sua".

Após o papo entre os dois, Camilla de Lucas não entendeu o motivo da briga e disse para que os dois se acertassem. "Vão brigar por coisa de verdade", alertou a influencer também.