Publicado 23/03/2021 16:56 | Atualizado 23/03/2021 16:58

Rio - Enquanto João Luiz tenta, em meio ao caos, sobreviver ao 'Big Brother Brasil' ao lado de sua fiel escudeira Camilla de Lucas, o namorado do rapaz já está imaginando como será se o amado receber o prêmio final do programa. Em postagem compartilhada no Twitter, Igor Moreira, que namora João há quase cinco anos, falou sobre o quanto a quantia - R$ 1,5 milhão - representaria para o orçamento do rapaz.

"Estava aqui em casa sonhando com 1 milhão e meio né. Fanficando na minha cabeça um pouco e fui fazer uma conta. Se Joao ganhar o bbb ( amem) significa que ele vai ganhar de uma vez só 62 anos de salário de professor dele", escreveu Igor, deixando o público em choque ao pensar na remuneração baixa do professor de Geografia.