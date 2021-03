Viih Tube Divulgação

Rio - De batismo, Vitória Felício Moraes. Na internet, Viih Tube. A jovem de 20 anos é a participante mais nova da 21º edição do “Big Brother Brasil”. Após dois meses de reality, memes por não tomar banho e fama por ser “leva e traz”, a youtuber conseguiu um feito notório: receber apenas um voto no confessionário, o que aconteceu somente na oitava semana do game. Para a mãe de Viih Tube, Viviane Tube, isso se deve pela maturidade da filha, apesar de ser muito jovem.

“Eu acredito que isso aconteceu por alguns motivos. O primeiro é pela maturidade. Mesmo sendo a mais nova da casa, ela é observadora e não tem vergonha de pedir desculpas quando erra. O segundo é por saber se colocar de uma forma adequada. A Viih fala com propriedade, ela é justa e olha nos olhos”, declara Viviane Tube.

Por falar em pedir desculpas, Viih Tube criticou Carla Diaz após eliminação no paredão falso, sem saber que a atriz estava assistindo aos brothers por uma televisão do quarto secreto. Após o retorno de Carla, Viih protagonizou cenas de choro e muitos pedidos de desculpa, o que virou tema na web. Questionada se isso seria estratégia de jogo ou não, Viviane afirma que a filha “é muito verdadeira”.

“Não só ela, mas todo mundo da casa estava estranhando algumas atitudes da Carla em relação ao Arthur. Depois que a Carla voltou e mostrou como se sentia, a Viih viu que realmente ela estava falando a verdade. Quando ela sente que errou, ela se culpa demais e pede desculpas. Ela é assim comigo. Enquanto ela não sente que está tudo bem, ela não para de se desculpar... E é de coração. O sentimento dela foi muito verdadeiro e ela realmente se arrependeu, eu tenho certeza”, afirma Viviane.

A mãe da youtuber ainda defende a filha dos comentários de que ela usaria da estratégia “leva e traz”. “A Viih se dá bem com todos, mas sabe fazer o jogo dela. Ela conversa, expõe o que pensa para qualquer um. Ela pode até falar com o amigo aqui, mas depois, ela fala para a pessoa tudo o que pensa. Não é à toa que não levou votos (até a sétima semana). Ela é a protagonista da vida dela”, afirma.

Memes na internet

Em uma edição do Jogo da Discórdia, no qual os brothers tinham que indicar quem eram os protagonistas, coadjuvantes e figurantes da edição, a própria sister não se colocou como protagonista do reality. Mas, sob o viés dos memes, é inegável que Viih é, sim, uma das protagonistas. Após contagem realizada por um usuário do Twitter, foi revelado que Viih Tube tomou 22 banhos em 42 dias de reality. A pauta virou tema nas redes sociais e os memes sobre a "inimizade" da youtuber com o chuveiro bombaram tanto que viraram até matéria do "Fantástico".

“Gente, a minha namorada é da geração internet e acredito que ela vai rir muito disso tudo”, pensa Bruno Magri, namorado de Viih Tube, sobre a reação dela ao sair do jogo e tomar ciência dos memes. Para ele, que tem 23 anos e também é influencer, “o importante é o meme não ser mentiroso ou ofensivo”.

A Viih Tube do mundo real

Aos 20 anos, Viih Tube possui mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, filme na Netflix, webséries no YouTube e livros publicados. Ela já conseguiu comprar, inclusive, um duplex luxuoso. A mãe destaca que ela começou a gravar aos 11 anos, mas não imaginava que se tornaria algo profissional e relembra que a filha chegou a estudar para medicina, mas a veia artística falou mais alto.

“Quando ela estava com 6 anos, eu tive que fazer uma peça teatral para a faculdade. Fui a Alice no País das Maravilhas e ela, Alicinha. Viih decorou a fala de todos os personagens e todos ficaram impressionados. Foi um show! Ali percebi o talento dela. Depois do BBB, espero que ela voe mais ainda como uma águia. Ela já era conhecida nas redes e agora é conhecida pelo Brasil”, finaliza Viviane Tube, sobre o desejo da filha de ser reconhecida também como atriz.

Viviane também abre o jogo sobre os procedimentos estéticos feitos por Viih Tube antes de entrar na casa, como lipo lad no abdômen. “Não foi para entrar no reality. Ela fez porque já ia fazer e, por coincidência, foi antes de entrar no reality. A Viih nunca teve problema com o corpo, sempre foi muito feliz e nunca teve nenhum problema em expor. Ela só fez para melhorar, mas sempre gostou do corpo”, garante Viviane.

