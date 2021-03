Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 13:52

Rio - Parece que Juliette ainda está engasgada com a formação do último paredão do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. A paraibana, que recebeu quatro votos da casa e só escapou da berlinda porque Gil desempatou a favor dela, conversou com Vihh Tube na academia e contou sobre sua conversa com Rodolffo. A advogada revelou que a youtuber era uma opção de voto do cantor.

fotogaleria

Publicidade

"O meu medo era real, era possível que era isso. Tanto quanto a mim, tanto quanto a você. Resumindo a historia é isso, o que você vai fazer com essa informação, de jogo, pertence a você", disse a advogada.

Viih Tube, então, comentou que soube que a paraibana era uma opção de voto após uma conversa na despensa. "E tu não achou interessante me falar, não?!", questionou a maquiadora. A youtuber negou. "Achei que ia te doer muito". Juliette reclamou dizendo que se soubesse poderia ter se protegido, mas a loira comentou que que não sabia que o Caio poderia ir nela.

Publicidade

Em seguida, Pocah, Camilla de Lucas, João Luiz se aproximam e começam a participar da conversa. A Juliette mexeu no painel tático e relembrou a decisão de Gilberto de tirá-la do Paredão. "Se foi coração ou se foi jogo, só Deus sabe. Eu acredito que foi coração". Os brothers concordaram com a sister. "Agora, se fosse a Sarah, eu ia direto. Já está muito clara a situação. Rodolffo se protegeu e escutou a Sarah. A Sarah não sei se mudou de opinião, não sei o que aconteceu. Mudou o voto de última hora porque não quis conversar comigo".

Em seguida, Viih Tube opinou sobre a situação. "Ju, está muito claro o jogo. Se o Arthur votou em mim, se o Rodolffo falou pra você que eu era uma opção e eu imunizei a Thaís, se a Sarah te falou que votaria em mim, eles iam combinar para votar em mim. Para mim, está óbvio".