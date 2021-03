Boninho Reprodução

Por iG

Publicado 25/03/2021 08:28

São Paulo - O diretor do "BBB 21", Boninho, respondeu a comentários de telespectadores do programa em um vídeo publicado nas redes sociais, em que comenta a festa do Líder desta semana, com o tema “Rainbow” (arco-íris em tradução do inglês), em homenagem ao brother Gilberto. A maioria dos usuários questionou a data do segundo paredão falso.

“Paredão falso essa semana! Por favor, Boninho”, disse um internauta. “Quando será o paredão falso? Acho que merecemos!”, questionou outro. Em resposta aos seguidores, ele disse que a dinâmica ainda não acontecerá essa semana, mas mais para frente do reality. Ainda não se sabe como vai funcionar a falsa eliminação.

A edição deste ano já teve um paredão falso, no último dia 9, que deu vantagens à Carla Diaz, escolhida pelo público. Ela disputava a preferência com Arthur, Caio e João. A atriz ficou em um quarto secreto e escutou 12 horas de conversas dos participantes. Ela retornou à casa vestida de Dummy e com o poder de vetar a decisão do Anjo, mas não o usou. A sister acabou sendo eliminada de verdade nesta terça-feira.