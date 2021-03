Sarah dá em cima de Rodolffo e Arthur na festa do líder Gilberto Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 08:54 | Atualizado 25/03/2021 08:58

Rio - Carla Diaz não estava errada em sua tese! Sarah deu uma cantada em Arthur na festa do líder Gilberto, na noite desta quarta-feira. Mas tudo não passou de brincadeira. A consultora de Marketing brincou de dar cantadas em Arthur e Rodolffo durante a festa.

Em determinado momento, ela jogou uma pedra de gelo na direção de Rodolffo. "Para quebrar esse gelo entre a gente", disse. Os três caíram na gargalhada. Depois, a sister brincou de pular amarelinha, parou na frente de Rodolffo e disse: "Opa, cheguei até o céu".

Arthur disse que ficou sem graça com as "investidas" de Sarah. "Eu fiquei sem graça. Acabei de ver que sou tímido. Sarah, então, soprou o pescoço do crossfiteiro e disse: "Prazer, ar-condicionado". O ex-affair de Carla Diaz ficou surpreso e respondeu: "Caralh*".

"Ela aprendeu o rolê", disse Rofolffo. "Aprendeu bem. Vários carnavais. Vou até sentar que minha pressão caiu", afirmou Arthur.