Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 16:33 | Atualizado 25/03/2021 16:41

Gilberto conversou com Fiuk e Sarah sobre a prova do líder, realizada na noite desta quinta-feira. Durante o almoço especial do economista, o cantor perguntou quem o brother estava pensando em vetar de participar da competição.

"Eu percebi que ele (Rodolffo) não está com raiva de mim, porém ele não quer uma proximidade. Querendo ou não, se ele ganhar o Líder, ele vai me colocar no Paredão. Eu entendi isso. Ele não falou com todas as palavras, mas eu entendi isso", comentou Gilberto.

O líder ainda acrescentou que cogitou vetar Juliette. "Ela, líder, eu posso ir para o paredão pela casa. Eu indo pela casa existe uma pequena chance de conseguir me salvar. Mas se o Rodolffo for líder, eu não vou para a bate e volta. Eu sei que a partir do momento em que vetar ele da prova do líder, acabou. Ele vai ser meu adversário real até o final do programa. Só que eu não posso me ausentar disso e nem posso ter medo disso. Eu fiz uma escolha no domingo e vou carregar por todo o programa", explicou Gil.