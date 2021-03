Sisters falaram sobre o próximo paredão Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 07:13

Depois da prova desta quinta-feira (25), que consagrou Arthur como líder da semana do BBB21, os brothers passaram a madrugada especulando e planejando o próximo paredão. Os participantes falaram sobre combinação de votos e sobre a dinâmica da semana. Na berlinda de domingo (28), quatro pessoas serão indicadas, sendo uma delas pelo líder e uma pela casa. A escolha do líder também tem direito a indicar alguém, assim como o mais votado da casa.



Na área externa da casa, Arthur contou à Sarah e Gilberto que vai indicar Juliette e que ela só não irá para berlinda se receber a imunidade. “Ninguém vai dar o anjo para ela”, afirmou Gil. O capixaba explicou que a escolha acontecerá porque recebeu votos da maquiadora recentemente e não gostou de conversas dela nos últimos dias.



Sarah então revelou a Arthur que ainda não sabe em quem votar e o instrutor de crossfit pediu para que eles trocassem informações sobre opções, porque ele tem, ao menos, seis. “Se vocês tiverem alguma informação, me falem. Eu tenho seis pessoas para votar. Descobri que o João votou em mim. Então, eu tenho várias pessoas aqui pra dar algo”, declarou ele.



A consultora de marketing digital e o doutorando em economia se juntaram a Caio para planejar a estratégia da semana. Eles chegaram à conclusão de que, para fugir do paredão, devem combinar votos, junto com Rodolffo e Fiuk. Mas, Caio alertou a dupla que o sertanejo não participa das combinações. O pernambucano disse à sister que o cantor deve votar nele, por conta da indicação do último paredão.



"Se ele fizer isso só pra poder se vingar ele vai cair muito no meu conceito”, declarou Sarah, mas Caio defendeu Rodolffo dizendo que seria coerente ao jogo dele. A brasiliense orientou os colegas a seguir Fiuk para conseguir indicar algum brother com cinco votos, mas Caio voltou a rebater Sarah. “Não sei se eu tô muito feliz de ir no voto dele. Independente do que ele for fazer”.

“Para se livrar vai ter que ir, sim”, argumentou Sarah, que não gostou do comentário do fazendeiro. Ela também disse que eles podem relembrar os conflitos com Lucas Penteado. “Pocah estava dentro daquele grupo”, lembrou ela e Gilberto disse que os três poderiam votar na carioca.



No quarto Cordel, Juliette afirmou já saber que vai estar na berlinda pela indicação de Arthur. “Eu sei que tenho 99% de chance de ir por já ter votado nele. Pelo jogo dele, quem vota nele é prioridade recente. Por exemplo, o Fiuk ele já teve tretas, mas o último voto de Fiuk não foi nele”, explicou a advogada. Camilla e João tentaram tranquilizar a sister, argumentando que Fiuk pode ser o escolhido.



“Eles fizeram as pazes ontem. Então, eu não entendo porque ele não perdoou o meu voto e perdoou o de Fiuk. Será que porque Fiuk tá perto do povo?”, perguntou Juliette. “De todo o jeito eu vou, se eu for por Arthur não tem bate e volta”, continua ela. A influencer e o professor falaram que precisam pensar em alguém para a maquiadora enfrentar, já que, segundo eles, Sarah, Caio e Gilberto votarão juntos.



“A gente vai ter que combinar voto. Não tem jeito. Tem que ser numa pessoa que Arthur não votaria", reforçou Juliette. Depois, conversando com Thaís, a cirugiã-dentista perguntou quem ela indicaria, caso a dinâmica da semana tenha contragolpe. “A Sarah”, revelou. “Se esse assunto sair daqui, vira meu voto”, ameaçou Juliette.



No quarto do líder com Pocah, Fiuk e Rodolffo, Arthur contou que Juliette estava próxima ao Big Fone. “Juliette andando de um lado para o outro no telefone, ‘tá’ muito engraçado”, relatou ele. "Aí, Juliette", disse o filho de Fábio Jr., debochando. O líder desabafa com os brothers sobre sua relação com a maquiadora. Ele disse que já tentou conversar com ela, mas que não conseguiram se resolver. “Juliette não tem jeito, não adianta”, concluiu o capixaba.