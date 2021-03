Tiago leifert Reprodução/Globo

Rio - A formação do nono paredão do "BBB 21" promete novidades e fogo no parquinho. O apresentador do reality, Tiago Leifert, anunciou a dinâmica da berlinda nesta quinta-feira, antes da prova do Líder, que foi vencida pelo crossfiteiro Arthur.

No total, serão quatro indicados. Arthur indica um participante, assim como a soma dos votos da casa também indica outro. Os dois emparedados, pelo líder e pela casa, têm o direito do contra-golpe, ou seja, indicar mais duas pessoas à berlinda. Exceto quem for indicado pelo líder, todos disputarão a prova Bate-Volta. Paredão final será composto por três pessoas.

Mas as novidades não param por aí. Todos os 12 participantes do game, pela primeira vez nesta edição, vão votar diretamente da sala do reality. Para definir quem será a primeira pessoa a votar, o Big Fone vai tocar ao vivo no sábado e a pessoa que atender terá de escolher alguém para colocar uma pulseira branca, que determinará quem será a primeira pessoa a votar no domingo e indicar quem será o próximo a votar.