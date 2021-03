BBB

'Cansei de ficar só dormindo e acordando, quero trabalhar', diz Carla Diaz

Sétima eliminada do 'BBB 21', atriz evita falar de romance, quer continuar amizade com Camilla, João, Pocah e Juliette e pretende aproveitar as oportunidades que surgirem pós-reality show

Publicado há 1 hora