Juliette está com medo de ir ao paredão com amigos

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 08:34

Rio - Juliette desabafou com Camilla de Lucas sobre o medo que tem de ir ao paredão com amigos, na madrugada desta sexta-feira. Com a liderança de Arthur, a advogada teme ir com Viih Tube, com a própria Camilla, Gil e João.

"Estou com medo de ir com todos vocês. Mas estou com mais medo de ir com você e Viih. Não quero. Vai ser o pior paredão da minha vida aqui dentro. Pior disparado. Só faltava Gil e João", disse.

Camilla lembrou a Juliette da prova bate e volta e que provavelmente quatro pessoas serão indicadas ao paredão. A influenciadora digital também falou sobre a possibilidade de Juliette enfrentar Rodolffo na berlinda. Juliette, no entanto, também não quer votar no amigo.

"Não é interessante botar ele agora, não. Eu acho. Porque tenho uma história aqui com Rodolffo de mais amizade apesar da gente discordar das coisas", analisou. Camilla alertou Juliette para o fato de que o jogo está afunilando e que não é possível defender todo mundo.