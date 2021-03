Jacira, mãe de Gilberto do 'BBB 21' Reprodução/Instagram

São Paulo - A festa de Gilberto no "BBB 21" teve o tema de "Rainbow", em homenagem à comunidade LGBTQIA+, e muitos brothers comentaram sobre a importância dessa representatividade. O próprio Gil falou do preconceito que sofreu por ser gay e Jacira Santana, mãe do economista, contou que ele passou por situações homofóbicas quando era mórmon.

"Ele escondeu a vida toda, teve que se reprimir e sofreu porque viveu dentro de uma religião muito homofóbica. Ele achava que uma hora aquilo ia passar. Era assim que ele aprendia lá dentro. Da minha parte, sempre o apoiei. Sempre soube que ele era gay. Uma mãe sempre sabe. Pode ter algumas que fingem que não sabem, mas sabem, sim. Sei disso desde que ele era criança. Quando ele se abriu para mim, eu disse que já sabia. Sempre amei e apoiei o meu filho", disse em entrevista à Quem.

Durante a festa, Gil contou para Arthur que chegou a ouvir do pai que "era uma vergonha" pelo fato de ser gay. Jacira relembrou esse episódio e disse não saber muito bem o que o ex-companheiro pensa da participação do filho no "BBB 21".

"Se o pai aceitou ou não, não sei. Isso está dentro da pessoa. Mas, aparentemente, está apoiando o Gilberto no programa. Mas não converso com ele sobre isso. O encontro muito pouco", explica.

A mãe de Gilberto ainda disse que sempre apoiou o filho, independentemente da sexualidade dele. "Eu sempre apoiei. Desde o momento em que não quis mais viver dentro da igreja, porque ali era um karma o sentido dele se aceitar. Eu disse: ‘Meu filho, você tem que ser feliz. Deus não vai lhe castigar ou machucar por conta de você ser assim, não. Viva seus sonhos e se aceite’. Mãe tem que ser assim", conclui.