Publicado 26/03/2021 13:45

Rio - O DJ, produtor e compositor Dennis vai colocar os participantes do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, para dançarem até o chão. É que ele, que é fã do programa, é a atração da festa desta sexta-feira. Segundo o artista, o repertório do show será exclusivo. “A partir do momento em que eu soube que ia tocar na casa, eu comecei a mexer em todo o meu repertório, remixando todas as músicas. Podemos dizer que são versões exclusivas para essa festa do BBB 21”, adiantou.

Ele se apresentou no reality pela primeira vez em 2018, quando cantou presencialmente, e retornou numa apresentação remota na última edição. Nesta temporada, suas músicas já marcaram momentos importantes na casa, especialmente nas festas. Mas desta vez, sua apresentação tem um gostinho especial. “Antes, eu não conhecia os participantes como eu conheço hoje. Sei o nome de todo mundo. Eu estou muito “BBBzeiro” mesmo (risos)”, se diverte.

Dennis também confessa que está ansioso. “Eu estou acelerado. A cada hora que vai passando o coração aperta mais. Quando eu toquei pela primeira vez, não senti o que eu estou sentindo agora porque eu não estava acompanhando tanto o programa. É diferente, a emoção é outra. Parece que a gente está ali fazendo parte do jogo. Agora estar lá levando alegria, tocando para eles é muito legal".