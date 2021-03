Juliette Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 15:18

Rio - Pocah e Juliette tiveram uma conversa bem íntima durante a tarde desta sexta-feira no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. A advogada contou que não tomava anticoncepcionais. A funkeira, que é mãe Vitória, de cinco anos, brincou com a paraibana. A maquiadora logo deixou claro que tomava outros cuidados ao ter relações sexuais.

Durante o bate-papo, Juliette contou que, caso engravidasse na sua idade atual, 30 anos, não ficaria tão preocupada. "Não ia morrer que nem quando tinha 20 ou 25 anos", destacou a nordestina. Ela ainda relembrou uma situação que passou quando era mais nova ao achar que estava grávida. "Eu namorava há uns cinco anos e a camisinha estourou, ou o coito interrompido não funcionou, não lembro. Fiquei tão doida que corri para tomar a pílula do dia seguinte e depois fui procurar uma clínica especializada", confessou.

No entanto, as câmeras do cômodo cortaram a conversa e passaram a mostrar a área da piscina. O internautas reclamaram da situação através das redes sociais.

"Juliette tava falando que quando namorava, a camisinha estourou e ela quase enlouqueceu suspeitando que poderia ter engravidado e procurou um hospital especializado. De repente todas as câmeras foram redirecionadas pro pessoal na piscina. Eu acho q ela falaria algo sobre aborto", comentou uma internauta.

Juliette tava falando que quando namorava, a camisinha estorou e ela quase enlouqueceu suspeitando q poderia ter engravidado e procurou um hospital especializado, de repente todas as câmeras foram redirecionadas pro pessoal na piscina kkkk eu acho q ela falaria algo sobre aborto — Juma Marruá do Tocantins (@JumaMarruaTO) March 26, 2021

Um outro usuário do Twitter postou: "A Juliette ia falar sobre aborto e a câmera trocou. Passo mal".