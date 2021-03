Juliette reprodução da TV Globo

Publicado 26/03/2021 17:21 | Atualizado 26/03/2021 19:30

Rio - Gilberto e Juliette tiveram uma conversa pra lá de sincera no quarto Cordel, do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta sexta-feira. Enquanto alguns confinados arrumavam suas malas e gavetas, a advogada comentou que não ia se preocupar em ajeitar suas coisas. "Não vou nem arrumar, porque eu vou pro Paredão", disse ela. Gilberto concordou com a paraibana: "É óbvio que tu vai".

Juliette completou: "Ou pelo Líder ou pelos votos. Se o povo quiser votar". O doutorando em economia, mais uma vez, reforçou o pensamento da paraibana. "É óbvio que você vai. Não vou mentir para te agradar. Você sabe que eu falo mesmo", afirmou aos risos.

Em seguida, a sister rebateu: "Que me agradar homem, a minha dúvida é se vou pelo Líder ou pela casa. Só essa. Você acha que vai pelo Líder ou pela Casa?", perguntou ela. Gil respondeu: "Acho que pode ir pelos dois".

Veto do líder

Durante o bate-papo, Juliette aproveitou para tirar uma dúvida com o amigo. "Gil, tu ia me vetar no Líder?". Ele negou. "Ia vetar Rodolffo". A advogada persistiu no assunto e quis saber o que o pernambucano faria se tivesse que vetar duas pessoas. Gil, então, confessou que pensou em vetar ela. "Talvez. pensei obviamente. De estratégia mesmo pelo jogo. Se você fosse pela casa, e você fosse Líder, aí eu ia pra casa. Seus votos iam vir todos para mim".



Juliette deu sua opinião: "Não sei de onde você tirou essa teoria. Eu quero saber de onde você tirou. Me argumenta. Quem é que vota em mim que votaria em tu? Por que você criou essa teoria?", perguntou. O pernambucano respondeu: "Porque pra mim faz sentido. Pocah poderia votar em mim. Thaís e Viih votar em mim". A advogada discordou do amigo. "Não vota Gil, pelo amor de Deus. Tu é a última opção, deixa de charme."