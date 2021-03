Arthur, do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 10:25 | Atualizado 27/03/2021 10:28

Rio - Durante a festa desta noite no "Big Brother Brasil 21", Caio revelou a Arthur conversa que teve com Fiuk, na qual o cantor duvidava sobre o pedido de desculpas de Arthur. Após ficar sabendo, o crossfiteiro disparou que está de "saco cheio" do cantor.

"A única coisa que ele comentou foi que você pediu desculpas, ele aceitou e tal, mas que ele fica meio em dúvida, se foi porque a Carla saiu, ou porque o Projota saiu", disse Caio a Arthur sobre discurso de Fiuk.



O instrutor de crossfit capixaba, em seguida, perdeu o controle e disparou contra o cantor paulistano. "Não vou mais falar nada com ele (Fiuk). Já falei, já fiz o que tinha que fazer. Eu estou de saco cheio", declarou Arthur.